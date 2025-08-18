Balotaje histórico en Bolivia: El Movimiento al Socialismo sufre dura derrota tras 20 años en el poder
Bolivia vivirá un cambio histórico tras casi 20 años de gobiernos de izquierda. En las elecciones presidenciales, los dos candidatos de derecha, Rodrigo Paz (32,1%) y el expresidente Jorge Quiroga (26,8%), avanzan a un balotaje el 19 de octubre. El Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó desde Evo Morales hasta Luis Arce, sufrió una derrota histórica y proyecta apenas un diputado en el nuevo Parlamento, perdiendo casi toda su representación legislativa. Las alianzas opositoras lideradas por Paz y Quiroga dominan el Congreso, dejando al MAS prácticamente sin presencia en la Asamblea Legislativa.
En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Bernardo Pacheco, cientista político boliviano y académico de la Universidad los Andes, sobre la histórica elección que se vivió en Bolivia.
