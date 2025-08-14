Secretario general del PPD tras fallida negociación por lista única: “Hay un riesgo que la derecha tenga 4/7 de mayoría parlamentaria”

En Lo que Faltaba conversamos con José Toro, secretario general del PPD, sobre las definiciones que el oficialismo deberá tomar de cara a las elecciones parlamentarias del 19 de noviembre de 2025, así como el complejo momento que vive el partido tras la dura derrota electoral de Carolina Tohá en las primarias del sector.

