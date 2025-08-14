Presidenta del Colmed Santiago sobre venta de licencias médicas: “Quien lo hizo no es médico, es un delincuente”

El Colegio Médico presentó una propuesta integral para reformar el sistema de licencias médicas y el Subsidio por Incapacidad Laboral, buscando fortalecerlo como herramienta de seguridad social, garantizar el derecho a la salud y proteger el ejercicio ético de la medicina. La iniciativa, elaborada con la participación de más de 6.000 médicos, plantea siete ejes que incluyen mayor transparencia, control del fraude, mejoras en la tramitación y pago, optimización de casos complejos y revisión de incentivos.

Tanto desde el gremio como desde el Consejo para la Transparencia se coincide en que la fiscalización actual es insuficiente, el marco legal está obsoleto y los procesos son demasiado lentos. También se advierte la necesidad de modernizar el sistema, incorporar tecnología, mejorar la investigación y eliminar incentivos perversos que faciliten el uso indebido de licencias, resguardando así los recursos públicos y la legitimidad del sistema.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con la Dra. Francisca Crispi, presidenta del Colmed Santiago, sobre el emblemático caso de las licencias médicas.

