Exdirector de Educación de Santiago: “Nuestra institución escolar se quedó estancada en el Siglo XIX”

El Ministerio de Educación convocó para el 21 de agosto la Jornada Nacional “Presentes contra la violencia”, instancia voluntaria para jardines infantiles, escuelas y liceos de todo el país, con el fin de reflexionar sobre la convivencia y prevenir hechos violentos. La actividad contará con material y metodologías diferenciadas según la edad de los estudiantes, y busca recoger insumos para fortalecer políticas educativas. La iniciativa surge tras graves episodios en liceos emblemáticos, como el ataque con combustible a un docente del INBA y las protestas con destrozos en el Liceo Lastarria.

Datos revelan un preocupante aumento de incidentes: en lo que va del segundo semestre, los hechos violentos en cinco liceos emblemáticos de Santiago se duplicaron, alcanzando 66 casos, concentrándose en el INBA e Instituto Nacional.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con Rodrigo Roco, exdirector de Educación de Santiago y PhD en Ciencias de la Educación de la Universidad de Dijon, sobre los hechos de violencia que se han registrado en los liceos emblemáticos.