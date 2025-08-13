Presidente Frutas de Chile critica royalty portuario: “Es un nuevo costo que no tienen ningún sentido”
Conversamos en Más Que Números con Iván Marambio, presidente Frutas de Chile, sobre el debate en torno al royalty portuario, el cual ha generado división, la irrupción de la mosca de la fruta y el estado de la exportación de las cerezas.
🎙️#MásQueNúmeros | Iván Marambio, presidente Frutas de Chile, sobre el royalty portuario:
“Es un nuevo costo que no tienen ningún sentido, que no va en la línea de lo que el país necesita que es el crecimiento”. https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/QpqlZgd5PP
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 13, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Iván Marambio, presidente Frutas de Chile, y brotes de moscas de la fruta:
“La información que circula no contiene o no es lo suficientemente amplia para poder tener una opinión correcta”. https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/BpxiZT2wFS
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 13, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Iván Marambio, presidente Frutas de Chile, y exportación de cerezas:
“Estamos trabajando en retomar el camino por el que veníamos en cuanto a nuestra exportación”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/WyRp3zs4H3
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 13, 2025