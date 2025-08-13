Entrevistas

Presidente Frutas de Chile critica royalty portuario: “Es un nuevo costo que no tienen ningún sentido”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Iván Marambio, presidente Frutas de Chile, sobre el debate en torno al royalty portuario, el cual ha generado división, la irrupción de la mosca de la fruta y el estado de la exportación de las cerezas. 