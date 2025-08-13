MOP anuncia ‘peaje a luca’ y restricción de camiones para este fin de semana largo
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con la ministra de Obras Públicas (MOP), Jessica López, sobre el plan de contingencia para este fin de semana largo y la gran congestión vehicular que ha generado el cierre total del puente Lo Saldes hasta el 23 de agosto.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Ministra de Obras Públicas, Jessica López:
“Hay que tomar conciencia de cómo aumenta todos los años el parque vehicular y preguntarnos hasta cuándo vamos a seguir adaptando nuestra infraestructura para eso”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/shGrOYif0X
🎙️#QuéHayDeNuevo | Ministra de Obras Públicas, Jessica López, por cierre de puente Lo Saldes:
“Sabemos que es un inconveniente, el llamado es a buscar alternativas (…) el 23 de agosto va a estar listo”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/DcTtPO6f8D
