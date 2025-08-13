MOP anuncia ‘peaje a luca’ y restricción de camiones para este fin de semana largo

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con la ministra de Obras Públicas (MOP), Jessica López, sobre el plan de contingencia para este fin de semana largo y la gran congestión vehicular que ha generado el cierre total del puente Lo Saldes hasta el 23 de agosto.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Ministra de Obras Públicas, Jessica López: “Hay que tomar conciencia de cómo aumenta todos los años el parque vehicular y preguntarnos hasta cuándo vamos a seguir adaptando nuestra infraestructura para eso”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/shGrOYif0X — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 13, 2025