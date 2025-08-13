Entrevistas

Minverso: El metaverso chileno que revoluciona la minería mundial

Conversamos en Más Que Números con Rodrigo González, CEO y fundador de Minverso, abordó cómo el primer metaverso minero del mundo —creado en Chile— está transformando la capacitación, la seguridad y la teleoperación en la industria, y por qué tecnologías como esta podrían ser clave para prevenir tragedias como la ocurrida recientemente en la mina El Teniente.