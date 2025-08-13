Gobernador Orrego tras solicitud de destitución: “Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”

La Expo Agua 2025 se realizará el 13 y 14 de agosto en el Metropolitan Santiago, buscando soluciones concretas a la crisis hídrica con dos jornadas de charlas, ruedas de negocios y talleres. Organizada por el Gobierno de Santiago, el Fondo de Agua Santiago-Maipo e Interexpo, reunirá a actores públicos, privados y de la academia, consolidándose como un encuentro clave para Chile e Iberoamérica.

Por otro lado, los consejeros republicanos y de la UDI ingresaron una nueva rectificación a su solicitud de destitución contra el gobernador Claudio Orrego, buscando corregir errores formales como la falta de patrocinio y el nombre mal escrito de un requirente. La defensa de Orrego pidió al Tricel rechazar estas correcciones, argumentando que el requerimiento es inválido porque fue presentado sin representación legal y que los consejeros no han comparecido formalmente.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, se refirió al evento que busca soluciones concretas a la crisis hídrica y al requerimiento que busca destituirlo.

🎙️#LoQueFaltaba | Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana: “Cuando los CORES van y piden mi destitución, es un aprovechamiento político”https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/vcQ6PoTqHx — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 13, 2025

🎙️#LoQueFaltaba | Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana tras solicitud de destitución: “Álvaro Bellolio, core de la RM, ha mentido y ha imputado delitos que son falsos”https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/ZwKFrcxmhF — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 13, 2025