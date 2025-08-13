Economista Alejandro Guin-Po y guerra arancelaria: “China ha mostrado mucha más resiliencia”
Conversamos en Más Que Números con Alejandro Guin-Po, economista senior de LarrainVial Asset Management, para analizar los mercados, la guerra arancelaria y el crecimiento de China.
🎙️#MásQueNúmeros | Economista Alejandro Guin-Po:
“Es relevante para Chile tener consideración de que depender de un único socio o estrategia siempre es riesgoso”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/PdY8mPAQ17
