Entrevistas

Caso Rey de Meiggs: Alcalde Iglesias entrega detalles por masivo allanamiento en Independencia

Un masivo operativo policial se realizó este miércoles en un edificio de calle Inglaterra, en Independencia, con participación de la PDI y Carabineros, incluyendo equipos del GOPE, BIPE Antisecuestros y OS9. El procedimiento, que habría abarcado varios departamentos, estaría vinculado al homicidio del “Rey de Meiggs” y a investigaciones por secuestros extorsivos.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, sobre el operativo policial que se llevó a cabo en uno de los edificios de la comuna.