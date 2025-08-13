Caso Rey de Meiggs: Alcalde Iglesias entrega detalles por masivo allanamiento en Independencia
Un masivo operativo policial se realizó este miércoles en un edificio de calle Inglaterra, en Independencia, con participación de la PDI y Carabineros, incluyendo equipos del GOPE, BIPE Antisecuestros y OS9. El procedimiento, que habría abarcado varios departamentos, estaría vinculado al homicidio del “Rey de Meiggs” y a investigaciones por secuestros extorsivos.
En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, sobre el operativo policial que se llevó a cabo en uno de los edificios de la comuna.
#QuéHayDeNuevo | Alcalde iglesias por allanamiento en Independencia:
“Para los propietarios le es muy difícil saber qué ocurre dentro de los departamentos y es una tónica, ya que se ha ido masificando tipos de prácticas que no se pueden permitir”https://t.co/51iLPRaNmM pic.twitter.com/cHoJ00TWeo
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 13, 2025