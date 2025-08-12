Violencia escolar: Harald Beyer apunta a “confusión” del Mineduc e insiste en que “se requiere una estrategia policial”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Harald Beyer, académico de la Escuela de Gobierno de la UC y exministro de Educación, sobre los últimos hechos de violencia escolar registrados en el país, a propósito del ataque con bencina a un profesor del INBA.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Harald Beyer, académico de la Escuela de Gobierno de la UC, sobre violencia escolar: “El Mineduc ha mostrado mucha confusión en esta materia (…) le ha faltado enfrentar con más decisión y pedirle a los responsables de los otros ámbitos que se hagan cargo”. pic.twitter.com/fDWYsIS2gy — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 12, 2025