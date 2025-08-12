Violencia escolar: Harald Beyer apunta a “confusión” del Mineduc e insiste en que “se requiere una estrategia policial”
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Harald Beyer, académico de la Escuela de Gobierno de la UC y exministro de Educación, sobre los últimos hechos de violencia escolar registrados en el país, a propósito del ataque con bencina a un profesor del INBA.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Harald Beyer, académico de la Escuela de Gobierno de la UC, sobre violencia escolar:
“El Mineduc ha mostrado mucha confusión en esta materia (…) le ha faltado enfrentar con más decisión y pedirle a los responsables de los otros ámbitos que se hagan cargo”. pic.twitter.com/fDWYsIS2gy
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 12, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Harald Beyer, académico de la Escuela de Gobierno de la UC, sobre violencia escolar:
“Seguimos girando sobre la base de que el sistema educacional los puede corregir, yo creo que eso es una quimera”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/rl2d64IO9Z
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 12, 2025