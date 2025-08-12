Presidenta Ejecutiva de ChileMujeres y desempleo femenino: “Proponemos un subsidio a la contratación”
Conversamos en Más Que Números con Francisca Jünemann, Presidenta Ejecutiva de ChileMujeres, para analizar las cifras de desempleo, informalidad, y los proyectos que buscan impulsar el trabajo femenino como la Sala Cuna Universal.
🎙️#MásQueNúmeros | Francisca Jünemann, Presidenta Ejecutiva de ChileMujeres, y desempleo femenino:
“En la informalidad también tenemos una brecha importante”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/MiV5Drt97q
🎙️#MásQueNúmeros | Francisca Jünemann, Presidenta Ejecutiva de ChileMujeres, y desempleo femenino:
“Proponemos un subsidio a la contratación”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/gffmJjjnWi
