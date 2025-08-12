Joaquín Spörke advierte “reacción negativa” del mercado ante adelanto de recorte de la vicepresidenta del BC

Conversamos en Más Que Números con Joaquín Spörke, gerente de Productos Transaccionales BTG Pactual Wealth Management, sobre el desacople del peso chileno respecto del resto de las monedas latinoamericanas, el programa de acumulación de reservas del Banco Central (BC) y las perspectivas para el tipo de cambio.

🎙️#MásQueNúmeros | Joaquín Spörke ded BTG Pactual Wealth Management: “Nuestra moneda solamente se ha fortalecido un 2,7% en el año. Son varios factores, lo primero es que estamos en un acto electoral, eso genera algo de incertidumbre”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/DaG7P3n4Ae — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 12, 2025