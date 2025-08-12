“Hemos visto mejores números”: Gerente general de ICONSTRUYE resalta avances en sector construcción
Conversamos en Más Que Números con Ignacio Vila, gerente general de ICONSTRUYE, para analizar el sector construcción durante el primer semestre, las cifras de desempleo y el alza en la venta de viviendas.
🎙️#MásQueNúmeros | Ignacio Vila, gerente general de ICONSTRUYE, y ventas de viviendas:
"Hoy día más allá del subsidio, hay un tema de acceso al crédito que está complicado".
🎙️#MásQueNúmeros | Ignacio Vila, gerente general de ICONSTRUYE, y desempleo:
"Llegamos a una etapa en que quizás es el espacio base, desde ahora en adelante espero que sea un espacio de crecer. La construcción emplea casi al 10% de la población".
🎙️#MásQueNúmeros | Ignacio Vila, gerente general de ICONSTRUYE, sobre situación financiera de constructoras y subcontratistas:
"Diría que ya pasamos el peor período".
