“Está un poco desinformado”: Ministro Muñoz responde a alcalde Alessandri por demora en implementación de Ley CATI

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, reafirmó su compromiso con el anhelado tren Santiago–Valparaíso. Aunque reconoció que el proyecto está postergado, aseguró que no se ha dejado de lado y que la prioridad actual es concretar el tren Santiago–Melipilla. Por otro lado, el histórico Tren del Recuerdo se prepara para un nuevo calendario de viajes. Operado por la Corporación del Patrimonio Ferroviario y EFE, ofrecerá salidas especiales en agosto y septiembre hacia destinos como Los Andes, Limache, San Antonio, Llay Llay y Temuco. Los pasajes, que parten en $29.900, ya están disponibles en línea y en la boletería de Estación Central.

En paralelo, la capital enfrenta una complicada semana de tránsito. El cierre total del puente Lo Saldes, que se extenderá hasta el 23 de agosto por reparaciones, ha generado largas congestiones y esperas de hasta tres horas. El Ministerio de Obras Públicas admitió que la información no llegó a todos como se esperaba y anunció más presencia de Carabineros y gestión vial para aliviar el tráfico.

Finalmente, desde este 13 de agosto entra en vigencia una nueva normativa para frenar estafas y llamadas molestas. Las empresas de telecomunicaciones deberán usar el prefijo 600 para llamadas legítimas de instituciones con las que exista vínculo y 809 para las de carácter comercial sin relación previa. Autoridades llaman a la ciudadanía a aprender a reconocer estos números para evitar fraudes.

En entrevistas con Qué hay de Nuevo, conversamos con el ministro Juan Carlos Muñoz, sobre estos temas que han marcado la agenda en esta materia de transportes y telecomunicaciones.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Ministro Muñoz por Ley CATI: “Es una herramienta que toma tiempo, pero debiese ser muy efectiva en reducir la cantidad de muertos en Chile”https://t.co/51iLPRaNmM pic.twitter.com/r6vCrkkC9I — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 12, 2025

🎙️#QuéHayDeNuevo | Ministro Muñoz responde a alcalde Alessandri por demora en implementación de Ley CATI: “Valoro el esfuerzo que está haciendo, pero está un poquito desinformado”https://t.co/51iLPRaNmM pic.twitter.com/YivZ2YihRO — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 12, 2025