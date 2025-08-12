Entrevistas

“Antes de que terminemos con alguien muerto”: Alcalde Desbordes urge al Gobierno a actuar contra la violencia en liceos emblemáticos

La Municipalidad de Santiago incorporó 300 nuevos agentes comunitarios que, aunque no tienen facultades de fiscalización, patrullan junto a inspectores municipales como parte de un plan para reforzar la seguridad. Paralelamente, el alcalde Mario Desbordes acusó falta de apoyo del Ministerio de Educación en el manejo de tomas y hechos de violencia en liceos emblemáticos. Desde el Mineduc respondieron que la responsabilidad es municipal, aunque mantienen coordinación y apoyo. En medio de esta tensión, la Corte de Apelaciones decidió inhabilitar al juez Daniel Urrutia en causas vinculadas a estos establecimientos.

En entrevista con Lo que Faltaba, el alcalde Mario Desbordes abordó la crisis que enfrentan los liceos emblemáticos y explicó en qué consiste la incorporación de nuevos agentes comunitarios.

 