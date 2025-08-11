“Son fechas clave”: Sebastián Castillo advierte un “impacto significativo” por cierre del comercio en elecciones

La Cámara de Centros Comerciales, junto a la Universidad del Desarrollo, presentó una encuesta que muestra que un 41% de las personas prefiere comprar en malls, por sobre el comercio online (25%) y ferias libres (20%), manteniendo la tendencia del año pasado. Entre las razones destacan la seguridad, la variedad de productos y la comodidad. Un 82% dice sentirse seguro en estos recintos, frente a solo un 12% en la vía pública, y más del 90% los considera más protegidos que el comercio callejero. La percepción de baja preocupación por delitos en malls aumentó de 37% en 2024 a 43% en 2025, mientras que solo un 16% expresa alta preocupación.

Conversamos en Más Que Números con Sebastián Castillo, gerente de Asuntos Gremiales de la Cámara Centros Comerciales, para analizar los resultados de la encuesta de seguridad en los centros comerciales y el debate en torno al funcionamiento del comercio en período de elecciones.

