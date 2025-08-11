Rodrigo Arellano analiza caída de Jara en encuestas: “Una semana para el olvido”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno UDD, para analizar el panorama electoral a propósito de los resultados de la última encuesta de Plaza Pública Cadem, la cual reveló que José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, se mantiene liderando las preferencias con un 28% (-1 punto), seguido por la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, quien cayó cinco puntos (26%,) y luego aparece Evelyn Matthei (Chile Vamos), con un repunte de cinco puntos (16%).

🎙️#QuéHayDeNuevo | Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno UDD, por caída de Jara en Cadem: “Una semana que es para el olvido”. https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/bdR73bgzO7 — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 11, 2025