Paz Milet tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “La violencia política se ha incrementado en nuestra región”

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay murió este lunes 11 de agosto, tras permanecer dos meses en estado crítico luego de sufrir un atentado armado el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en Bogotá. Recibió tres disparos y fue sometido a múltiples cirugías, incluida una de emergencia por un sangrado intracerebral agudo. Su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó la noticia en Instagram con un emotivo mensaje de despedida, asegurando que cuidará de sus hijos y que su amor “trasciende este plano físico”.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Paz Milet, magíster en Estudios Internacionales y académica de la Universidad de Chile, sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay.

🎙️#LoQueFaltaba | Paz Milet sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Hay un debilitamiento desde la seguridad. Le situación que se experimenta en la región con la inseguridad es muy importante”https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/80X7qFAGoi — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 11, 2025