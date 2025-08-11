Martín Grippo, periodista internacional, despacha desde Colombia reacciones ante muerte de Uribe Turbay

La muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, a dos meses de haber sido baleado, ha conmocionado a Colombia, evocando trágicos episodios del pasado en la política del país.

La sociedad y el ámbito político, tanto en el oficialismo como la oposición, han expresado sus condolencias y la necesidad de asegurar un proceso electoral pacífico de cara a las presidenciales de 2026, pero los ciudadanos exigen mayor seguridad ante el aumento de la violencia política y el narcotráfico.

Martín Gripo, periodista internacional en Bogotá, nos detalló en ‘Qué Hay De Nuevo’ el impacto del asesinato y la respuesta del gobierno de Gustavo Petro, quien ha manifestado su compromiso de erradicar la violencia en Colombia, pese a que los índices de inseguridad han aumentado este año. A su vez, la oposición, de la cual Uribe Turbay era militante, ha aumentado las críticas hacia el gobierno, incluso calificando su respuesta ante el homicidio como ‘tibia’.

Seis personas están detenidas por el asesinato de Uribe Turbay, incluyendo a un joven de 14 años acusado de ser el autor material del atentado. La investigación continúa para determinar posibles conexiones con disidencias de guerrillas, aunque todavía no hay motivos claros. Por supuesto, el crimen impacta la campaña electoral, obligando a los candidatos a operar bajo estricta protección.

Revive la conversación completa en ‘Qué Hay De Nuevo’.