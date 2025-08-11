Ley Karin: así es su balance a un año de entrar en vigor

A un año de la entrada en vigor de la Ley Karin, las denuncias por acoso y violencia laboral han aumentado de manera significativa, especialmente en los sectores de comercio y educación. El 66% de los casos corresponde a mujeres y la mayoría se relaciona con acoso laboral, lo que evidencia que la normativa ha permitido visibilizar una problemática que antes quedaba más oculta.

Especialistas señalan que la ley ha entregado nuevas herramientas a las víctimas y ha impulsado una mayor fiscalización, pero advierten que aún es necesario reforzar la prevención, capacitar a empleadores y trabajadores, y precisar ciertos conceptos para asegurar una aplicación más efectiva de la norma.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con Magdalena Ahumada, académica de la Facultad de Psicología de la UAH, sobre el balance de la Ley Karin a un año de su implementación.