Briones y desafío de volver a crecer: “Lo que no hay que hacer es tener recetas voluntaristas”
Conversamos en Más Que Números con Ignacio Briones, exministro de Hacienda, académico UAI y miembro del equipo económico de Evelyn Matthei, sobre el IPC de julio que anotó una variación mensual de 0,9%, la crisis laboral y el desafío de crecer.
#MásQueNúmeros | Ignacio Briones, exministro y académico UAI:
"Tenemos un desempleo gigante. Evidentemente hay una emergencia laboral (…) el gobierno no se ha hecho cargo".
#MásQueNúmeros | Ignacio Briones, exministro y académico UAI, y medidas para volver a crecer:
"Lo que no hay que hacer acá es tener recetas voluntaristas".
#MásQueNúmeros | Ignacio Briones, exministro y académico UAI, y medidas para volver a crecer:
"(En el Congreso) Han tenido una voz crítica respecto a los buenos acuerdos para Chile".
