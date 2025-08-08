Entrevistas

Rodrigo Rojo, cofundador de Unilearni, sobre la IA: “Hay una inquietud por aprender y probar estas herramientas”

Conversamos en Más Que Números con Rodrigo Rojo, cofundador de Unilearni, divulgador de IA e ingeniero comercial y magíster en Marketing de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, sobre su taller “IA de Cero a Cien: Aumenta tu productividad con IA”, que convocó a más de 80 asistentes, tanto de manera presencial como online. Asimismo, se refirió al lanzamiento de Chat GPT-5 y el avance de la IA.