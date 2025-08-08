Entrevistas

Por pacto con el oficialismo: Kaiser dice que la DC “entregó su virginidad a cambio de nada”

Imagen principal

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Johannes Kaiser, diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), para abordar temas como el pacto parlamentario con el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, la campaña y programas de los otros candidato. Asimismo, profundizó en sus dichos respecto lo que fue el estallido social en nuestro país. 