Por pacto con el oficialismo: Kaiser dice que la DC “entregó su virginidad a cambio de nada”
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Johannes Kaiser, diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), para abordar temas como el pacto parlamentario con el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, la campaña y programas de los otros candidato. Asimismo, profundizó en sus dichos respecto lo que fue el estallido social en nuestro país.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Johannes Kaiser, candidato presidencial del PNL:
“(Chile Vamos) siempre quisieron irse al centro, lo que pasa que ahora llegaron al centro y no les gusta”. https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/WFT5uBk0Cn
August 8, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Johannes Kaiser, candidato presidencial del PNL:
“Si ya el PC salió a decir que había que reducir la cantidad de ministerios, el triunfo cultural ha sido completo. Lo único que falta es que el encargado de economía de Jara se inscriba en el PNL”.
100.1 FM
August 8, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Johannes Kaiser, candidato presidencial del PNL, sobre disculpas de Matthei por dichos del golpe de Estado:
“Yo no creo que haya tenido que pedir disculpas”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/5yCUTgZF7l
August 8, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Johannes Kaiser, candidato presidencial del PNL:
“Si hay una solución de fuerza a un gobierno, no me puedo sorprender de que hayan violaciones a los derechos humanos”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/nGj410Gv4w
August 8, 2025