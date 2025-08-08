Economista Andrés Pérez por IPC de julio (0,9%): “Salió bastante por encima de lo que muchos esperaban”
Conversamos en Más Que Números con Andrés Pérez, economista jefe Itaú para Latam, sobre el IPC de julio -que anotó una variación mensual del 0,9%- y el impacto que tuvo el alza en las cuentas de la luz en la cifra, las expectativas de inflación y las repercusiones de la tragedia en la mina El Teniente.
🎙️#MásQueNúmeros | Andrés Pérez, economista jefe Itaú para Latam, por IPC de julio (0,9%):
"Las expectativas de inflación para fines de año, lo más probable es que vayan a verse ligeramente moderadas al alza".
🎙️#MásQueNúmeros | Andrés Pérez, economista jefe Itaú para Latam, por IPC de julio (0,9%):
"Más allá de este dato puntual, creo que la inflación está en un camino de claro descenso hacia la meta de 3%".
🎙️#MásQueNúmeros | Andrés Pérez, economista jefe Itaú para Latam, e impacto de derrumbe en El Teniente:
"Por el lado económico financiero hay varias implicancias: sobre la producción de Codelco, sobre sus ingresos y los ingresos fiscales".
