Entrevistas

Economista Andrés Pérez por IPC de julio (0,9%): “Salió bastante por encima de lo que muchos esperaban”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Andrés Pérez, economista jefe Itaú para Latam, sobre el IPC de julio -que anotó una variación mensual del 0,9%- y el impacto que tuvo el alza en las cuentas de la luz en la cifra, las expectativas de inflación y las repercusiones de la tragedia en la mina El Teniente.