Economista Andrés Pérez por IPC de julio (0,9%): “Salió bastante por encima de lo que muchos esperaban”

Conversamos en Más Que Números con Andrés Pérez, economista jefe Itaú para Latam, sobre el IPC de julio -que anotó una variación mensual del 0,9%- y el impacto que tuvo el alza en las cuentas de la luz en la cifra, las expectativas de inflación y las repercusiones de la tragedia en la mina El Teniente.

🎙️#MásQueNúmeros | Andrés Pérez, economista jefe Itaú para Latam, por IPC de julio (0,9%): “Las expectativas de inflación para fines de año, lo más probable es que vayan a verse ligeramente moderadas al alza”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/wX9urvBz3F — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 8, 2025

