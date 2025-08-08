Director ejecutivo de Conecta Mayor UC por eliminación de tarjeta de coordenadas: “Avancemos en las tecnologías, pero de manera inclusiva”

Según Conecta UC, el principal obstáculo para la inclusión digital de las personas mayores en Chile no es la falta de voluntad, sino la escasez de capacitación y acompañamiento efectivo. Entre los datos más relevantes, sólo el 5% de las personas mayores ha recibido algún tipo de capacitación digital, menos del 50% utiliza Internet de manera regular y, en el grupo de mayores de 80 años, el uso de Internet cae al 13%.

Conversamos en Más Que Números con Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor UC, sobre la inclusión financiera y digital de los adultos mayores. Asimismo, se refirió a la decisión de la CMF de aplazar en un año -para el 1 de agosto de 2026- la entregada en vigencia de la eliminación de la tarjeta de coordenadas.

🎙️#MásQueNúmeros | Eduardo Toro, director ejecutivo Conecta Mayor UC: “El desafío tiene que ver con cómo construimos una sociedad inclusiva, que avancemos en las tecnologías, pero de manera inclusiva”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/o6aZ14Clh6 — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 8, 2025