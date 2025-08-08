Delegado Durán por aumento de secuestros: “No es que las personas estén permanentemente expuestas”

Un empresario fue secuestrado en Quilicura y liberado en buen estado gracias a un operativo conjunto de Carabineros y la Fiscalía. Hay cuatro detenidos, todos extranjeros, uno de ellos menor de edad. El fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtió que “en Chile secuestrar no es gratis” y que se perseguirá a los responsables con las penas más severas.

El caso ocurre en medio de una crisis de seguridad marcada por un alza sostenida de secuestros en la Región Metropolitana: en 2015 hubo 173 denuncias y en 2024 se registraron 399. Desde 2022 el promedio supera un caso diario, tendencia que continúa en 2025, proyectando cuatro años seguidos con más de un secuestro por día. Autoridades enfatizaron que este delito dejó de ser un hecho aislado y requiere un trabajo coordinado para reducir la impunidad.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Gonzalo Durán, Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, sobre la crisis de seguridad que se ha acrecentado en el país.

