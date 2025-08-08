Cadem 5C: 67% cree que los niños son flojos y 41% que son más sensibles que antes

El estudio 5C reveló que un 70% cree que los niños de hoy son más tecnológicos que antes y un 67% los percibe como más cómodos y flojos. La mitad celebra el Día del Niño, principalmente con regalos (56%), comidas especiales (50%) o paseos al aire libre (32%), destinando en promedio entre $10.000 y $20.000.

Los obsequios más comunes son juguetes (51%), ropa o calzado (34%) y experiencias como cine o parques (17%). Las marcas más asociadas a los niños son Mattel, Hasbro y McDonald’s, aunque la publicidad más recordada es de Falabella y Paris.

En TV, 31 minutos lidera como el programa infantil favorito (29%), seguido por Cachureos (25%) y El Mundo del Profesor Rossa (19%). 31 minutos arrasa entre menores de 35 años, mientras que el Profesor Rossa domina entre mayores de 55.

Lider encabeza el ranking de marcas más relevantes (13%), seguido por Colun (12%) y Samsung (10%), con Coca Cola de regreso en el top 5. En publicidad, WOM sigue primera por cuarta semana consecutiva.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, Monserrat Copaja, gerente de Estudios Cuantitativos de Cadem, abordó los hallazgos de la última encuesta.