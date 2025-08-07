“Queremos hacer una campaña limpia, no la sucia que está enfrente”: Cardoch apunta contra Kast por emplazamiento a Jara

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Nicole Cardoch, coordinadora territorial de Jeannette Jara, sobre su llegada al equipo de la candidata oficialista, los próximos desafíos y el emplazamiento del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien acusó a la exministra de mentir sobre su propuesta en minería.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Nicole Cardoch, coordinadora territorial de Jara: "Me llama mucho la atención que un candidato que ha liderado campañas orquestadas en torno a desinformación, trate de decir que esta campaña tergiversa la información".