Entrevistas

“Queremos hacer una campaña limpia, no la sucia que está enfrente”: Cardoch apunta contra Kast por emplazamiento a Jara

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Nicole Cardoch, coordinadora territorial de Jeannette Jara, sobre su llegada al equipo de la candidata oficialista, los próximos desafíos y el emplazamiento del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien acusó a la exministra de mentir sobre su propuesta en minería.