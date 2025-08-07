Iván Moreira arremete contra “descolgados” de Evelyn Matthei: “Carlos Larraín ya fue ¿Y quién conoce al senador Kusanovic?”

https://youtu.be/AOaNx4xT46Y?si=UpqNFTVxIgNRyCMB

El senador RN Alejandro Kusanovic marcó el primer quiebre oficial en la campaña de Evelyn Matthei al anunciar que apoyará a José Antonio Kast, argumentando que es quien tiene más opciones de ganar dentro de la derecha. Su postura se suma a la del exlíder RN Carlos Larraín y a dichos de otros diputados, lo que refleja el malestar interno en RN.

En paralelo, durante un almuerzo de bancada, diputados RN expresaron críticas a la campaña de Matthei, acusando falta de inclusión en el despliegue territorial y señalando que la UDI estaría monopolizando la estrategia. También cuestionaron el enfoque técnico del mensaje político y la deficiente comunicación con sus bases. Ante este panorama, se espera que el reciente ingreso de Juan Sutil al comando ayude a mejorar la coordinación. Desde la UDI, en tanto, minimizan las quejas y recuerdan que figuras clave del comando provienen de RN.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con el senador de la UDI, Iván Moreira, sobre el complejo momento que atraviesa la campaña de la candidata de Chile Vamos.

🎙️#LoQueFaltaba | Iván Moreira, senador UDI: “Nuestra abanderada ha estado muy cercana, pero hay gente que, en vez de ayudar, son opinólogos, creando una serie de rumores que no son así”https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/8G1JKnb0f3 — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 7, 2025

🎙️#LoQueFaltaba | Iván Moreira, senador UDI: “Ese fuego amigo es un error, porque le estamos dando una mano a la izquierda”https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/qyV4s7HK5W — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 7, 2025

🎙️#LoQueFaltaba | Iván Moreira, senador UDI por respaldo de Larraín y Kusanovic a Kast: “Don Carlos Larraín ya fue. Quién conoce al senador Kusanovic”https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/6hqMjlomhy — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 7, 2025

🎙️#LoQueFaltaba | Iván Moreira, senador UDI: “Hay una responsabilidad que José Antonio Kast no está cumpliendo: él no quiere un pacto parlamentario y eso es muy grave”https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/8lw9HIshiM — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 7, 2025

🎙️#LoQueFaltaba | Iván Moreira, senador UDI, tras desistir de querella por “Campaña Sucia”: “Yo no era partidario de una querella de esta naturaleza”https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/EoT8LeXNvs — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 7, 2025