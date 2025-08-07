“Hay un foco desmedido en la cifra”: Benjamín Villena cuestiona debate por creación de 141 empleos
Conversamos en Más Que Números con Benjamín Villena, profesor asociado del Instituto de Políticas Económicas (IPE) de la Universidad Andrés Bello, sobre la tasa de desempleo en Chile que entre abril y junio subió 6 puntos porcentuales hasta 8,9%.
🎙️#MásQueNúmeros | Académico Benjamín Villena, y aumento de desempleo:
“Quizás el sospechoso número uno de por qué tenemos este desempeño tan débil tiene que ver con alzas en el costo de contratación, del salario mínimo”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/lC2vEOLWEd
🎙️#MásQueNúmeros | Académico Benjamín Villena:
“La preocupación mía es que no se están discutiendo propuestas que apunten a resolver los grandes problemas que vamos a tener el futuro (en materia laboral)”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/ZlUN56E7tP
