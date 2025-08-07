Esteban Polidura de Julius Baer: “Vemos el dólar con debilidad de largo plazo”

Conversamos en Más Que Números con Esteban Polidura, estratega global de inversión de Julius Baer, sobre la guerra arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump y el impacto tanto en la economía externa como interna.

🎙️#MásQueNúmeros | Esteban Polidura de Julius Baer: “La economía de EEUU debe de ser afectada por la estrategia del presidente Trump, debe de resentirlo, crecer un poco menos”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/wLmHdK2zqh — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 7, 2025

🎙️#MásQueNúmeros | Esteban Polidura de Julius Baer: “Pensamos que el precio (del cobre) estará bastante lateral en los siguientes 12 meses”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/vAT8c92c6K — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 7, 2025