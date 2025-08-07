Alcaldesa de San Miguel y debate por Av. Salvador Allende: “La gente está por volver a Salesianos y no por razones políticas”

En entrevista con Qué hay de Nuevo, la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, defendió la propuesta de devolverle el nombre original de “Salesianos” a la avenida rebautizada en 2023 como “Salvador Allende”, en el marco de la conmemoración por los 50 años del golpe. Según explicó, se trata de una demanda ciudadana legítima y no de una acción política. De hecho, una encuesta municipal aplicada entre febrero y junio reveló que el 82% de los encuestados apoya el cambio, apelando a razones de identidad barrial. La votación final del concejo municipal está fijada para el 12 de agosto.

