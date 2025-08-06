Entrevistas

MEO sostiene que votar por Jeannette Jara “es votar para que Kast sea Presidente”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, quien consiguió más de 36 mil firmas para inscribir su candidatura. Asimismo, analizó la estrategia de sus contrincantes, Evelyn Matthei (Chile Vamos), Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Partido Republicano) de cara a las elecciones de noviembre.