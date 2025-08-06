Investigador CEP: “La corrupción pasó a ser un tema central de la agenda ciudadana”

La Contraloría General de la República detectó que 13.286 funcionarios públicos asistieron a casinos de juego mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024. El informe se elaboró cruzando datos de la Superintendencia de Seguridad Social y la Superintendencia de Casinos, revelando que estos trabajadores presentaron 14.599 licencias durante ese período.

Las visitas a casinos sumaron 14.923 ingresos, concentrándose principalmente en O’Higgins, Biobío y Valparaíso. Además, 1.486 de los funcionarios ya habían sido identificados previamente por haber viajado fuera del país estando con licencia. Las municipalidades y los servicios de salud son las entidades con mayor incidencia.

La CGR notificará a las instituciones involucradas para iniciar sumarios y remitirá los antecedentes a COMPIN, SUSESO, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, Mauricio Salgado, investigador CEP, se refirió el estudio que realizaron sobre la corrupción y que va en línea del caso que destapó la Contraloría.