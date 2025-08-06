Diputada Placencia (PC) tras video parodia de la UDI: “Es una medida desesperada porque su candidata no sube en las encuestas”

Jeannette Jara, candidata presidencial del pacto oficialista Unidad por Chile, reafirmó su compromiso con la institucionalidad y se definió como parte de la socialdemocracia, en respuesta a una declaración de su asesor económico, Luis Eduardo Escobar, quien señaló que Jara no creía en la dictadura del proletariado. Jara enfatizó que “ninguna dictadura es buena” y que su foco está en mejorar la vida de las personas, sin caer en dicotomías ideológicas.

En paralelo, la UDI publicó un video parodiando a Jara por supuestamente crear solo 141 empleos durante su gestión en el Ministerio del Trabajo. La candidata criticó la pieza por desinformar y trivializar un tema sensible como el empleo. Desde la UDI defendieron el contenido como una “parodia con humor basada en hechos reales”.

A esto se suman tensiones dentro del Partido Comunista. El presidente del PC, Lautaro Carmona, respondió a las críticas por adelantar decisiones del comando de Jara y negó actitudes machistas. También defendió a Daniel Jadue, asegurando que, aunque él y Jara tienen miradas distintas, ambos representan al mismo partido y comparten causas comunes.