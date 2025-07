Exembajador Fernández por “Democracia Siempre”: “No creo que Trump le tome atención”

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y el abanderado presidencial José Antonio Kast, criticaron al presidente Gabriel Boric por participar en la cumbre internacional “Democracia Siempre”, acusando que el Gobierno “se relaciona con países desprestigiados”. Kast apuntó que la democracia se fortalece combatiendo el crimen y no con “gustitos presidenciales”, mientras que Squella cuestionó que Boric se vincule con mandatarios de naciones “sumidas en la pobreza y la miseria”, acusando falta de foco en los intereses de los chilenos.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Samuel Fernández, exembajador y analista internacional de la Universidad Central, sobre esta cumbre que el mismo presidente Boric defendió señalando que no es solo simbólica, sino una instancia con propuestas concretas contra la desinformación, la desigualdad y la violencia.

"Lo veo como una declaración general, dentro de la tónica de un Brasil, que está actuando de una manera más ponderada en algunos temas para no entrar en conflicto directo"

Exembajador Samuel Fernández por cumbre Democracia Siempre:

"No aparece en la declaración (…) no los quieren abordar. Se juntan para fortalecerse, pero que no tiene esa dimensión de los grandes problemas y a eso no le veo una novedad"

