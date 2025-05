Subsecretario Ramos por informe de Comisión para la Paz: “Cumple algo que era imposible imaginar que iba a ser logrado”

El pasado 30 de abril la Comisión para la Paz y el Entendimiento cumplió su plazo final para llegar a acuerdos y construir una solución de largo plazo al conflicto indígena en la Macrozona Sur. Si bien los ocho comisionados lograron un amplio consenso, no se cumplió con la unanimidad autoimpuesta, lo que generó una serie de críticas por parte de la oposición. No obstante, desde el Gobierno tildaron el acuerdo como “histórico”.

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, sobre el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que fue entregado este martes al presidente Gabriel Boric.

“No existía un diagnóstico común y hoy vamos a poder tener uno. Hay una deuda en el tema de tierras, pero que el Estado no es capaz de resolver de una forma clara”.

Víctor Ramos, subsecretario del Interior, tras término de la Comisión para la Paz:

“La reparación para las víctimas de la violencia no puede tener un sector político, la reparación del pueblo mapuche no responde y no debe ser de un sector”.

