Antonia Risopatrón, fundadora de Papelaria: “Todos me decían que este era un negocio de porquería”

En Más que un Pitch conversamos con Antonia Risopatrón, fundadora de La Papelaria, un emprendimiento dedicado a importar desde todos los rincones del mundo productos únicos, nobles e innovadores, llenos de color y diseño. Una propuesta pensada especialmente para quienes aman el papel, la creatividad y los objetos que inspiran. En esta entrevista, profundizamos en la historia detrás de su negocio y cómo logró convertir su pasión en un proyecto con identidad propia.

Risopatrón comenzó contando cómo se enamoró de la papelería: “Desde niña jugaba a la librería. Me encantaba envolver los libros de la biblioteca de mi papá y los vendíamos usando un talonario como los que vendían en la librería de la esquina. Disfrutaba ese proceso y sentía una fascinación especial por los lápices y todo ese mundo que, sin saberlo, ya me llamaba desde entonces”. Pasaron los años y, sin pedirlo, ese mundo que disfrutaba desde niña volvió a fascinarle en la práctica profesional: “Estudié periodismo y durante mi práctica profesional entré a la revista Qué Pasa. Poco a poco fui derivando hacia Portada, la editorial que editaba la revista, y fue ahí donde descubrí el mundo de la imprenta, algo que me encantó. Más tarde, al conocer las stationery shops en Estados Unidos y Londres, sentí que había encontrado mi lugar. Recuerdo que en Hamburgo, acompañando a mi hermana que estaba por tener un hijo, me escapaba a mirar estas tiendas llenas de colores y objetos hermosos. Fue ahí donde decidí emprender”.

Pero pese a tener la idea de lo que quería emprender, el inicio del emprendimiento fue mucho más complejo de lo que pensaba: “Tenía claro que quería abrir una papelería, pero necesitaba encontrar proveedores. Me fui a México con mi marido, en una especie de luna de miel, y aprovechamos de pasar por una feria en Miami que había descubierto por internet. Él se paseaba con catálogos detrás mío mientras yo buscaba opciones para armar este sueño (…) Me encerré un año en mi casa para trabajar en el proyecto. Le pedí a mi marido que me mantuviera ese tiempo, porque siempre había sido independiente económicamente, pero sentía que necesitaba ese espacio para enfocarme completamente. Llamé a una amiga, Tere Díaz, con quien había trabajado en una agencia de diseño. Ella era ingeniera comercial y me ayudó a armar un modelo de negocio, porque yo no tenía idea de cómo se hacía uno. Según todos a quienes se los mostré, el plan no tenía futuro: no se veía rentable ni prometedor. Pero la Tere me creyó. Se sumó al proyecto, más que nada porque nos queríamos y trabajábamos bien juntas”.

Si bien ya había conseguido una compañera, le faltaba otro empujón para poder forjar, de una vez por todas, su proyecto: “Busqué socios, pero muchos me decían que era un negocio sin sentido, especialmente quienes entendían de papeles. Hasta que Augusto Aninat me ofreció un espacio en el Parque Arauco, al lado de dos cajeros automáticos. Me lo dio a puro variable, diciéndome que este negocio tenía que estar ahí. Ese fue un apoyo concreto que me permitió abrir el primer local de 13 metros cuadrados. Inauguramos un 17 de agosto. Ese mismo día, la Tere se fue a vivir a Estados Unidos. Mientras yo ordenaba libretitas en las repisas, ella despegaba y yo llorando. Todo esto estuvo cargado de emociones”.

El negocio fue un éxito, lo que la llevó a abrir más tiendas, no solo en Santiago, sino que también a nivel regional, lo que la ayudó a aprender y entender el concepto y estilo único de su tienda: “Con el tiempo, entendí que el concepto en retail es fundamental. Si te sales de tu idea o estrategia, tienes que saber cómo hacerlo sin deformar tu propuesta. Por ejemplo, cuando las ventas bajaban en febrero, podría haber traído papel de fotocopia para compensar, pero eso no era Papelaria. Y habría perdido mucho más de lo que podría haber ganado”.

