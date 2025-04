Fundación Escuelas Abiertas critica paro en Magallanes: “El Colegio de Profesores está capturando a las familias y niños para resolver sus problemas”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió al paro de docentes del SLEP Magallanes, que ya lleva un mes y ha impedido el inicio del año escolar. Al respecto, dijo que el Gobierno está dispuesto a seguir dialogando, pero recalcó que la propuesta presentada no fue unilateral, sino consensuada con dirigentes. Asimismo, el secretario de Estado fue enfático al decir que “está descartado” aumentar remuneraciones, porque no hay recursos ni está dentro del diseño técnico.

Por su parte, desde el Servicio Local de Educación advirtieron que quienes no retomen las clases el próximo lunes 7 de abril, no recibirán el pago por los días no trabajados.

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con María Teresa Romero, directora de la Fundación Escuelas Abiertas, sobre el paro de profesores en la región de Magallanes que ya lleva un mes y que impide el inicio de año escolar.

🎙️#QuéHayDeNuevo | María Teresa Romero, directora de la Fundación Escuelas Abiertas, y paro de profesores en Magallanes: “Son autoridades que se tiran la pelota y los niños al medio”. 100.1 e https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/NvL07pAr92 — Radio Infinita (@InfinitaFM) April 4, 2025

🎙️#QuéHayDeNuevo | María Teresa Romero, directora de la Fundación Escuelas Abiertas, por crisis de educación pública y falta de clases: “Son niños que entran en un factor de riesgo grave y pueden entrar en una senda del crimen organizado”. 100.1 FM pic.twitter.com/IE3LGFMCOm — Radio Infinita (@InfinitaFM) April 4, 2025