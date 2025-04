Alejandro Pliscoff, exdirector del Senapred de La Araucanía: “Si hubiese posteado sobre Rusia o Ucrania, quizás aún estaría apagando incendios”

La renuncia de Alejandro Pliscoff como director de Senapred en La Araucanía generó polémica y críticas hacia el Gobierno, especialmente desde la oposición y la Comunidad Judía en Chile, quienes denunciaron un posible caso de antisemitismo. Sin embargo, Senapred explicó que su salida se debió a una “pérdida de confianza” por publicaciones ofensivas realizadas en redes sociales durante su horario laboral.

Los mensajes, relacionados con el conflicto Israel-Palestina, incluían expresiones despectivas y referencias al exmandatario Donald Trump. Pliscoff afirmó que su despido estuvo vinculado a su identidad judía, mientras que el Gobierno descartó cualquier motivación antisemita, asegurando que la decisión fue tomada por la dirección de Senapred debido a su conducta inadecuada como funcionario público.

En entrevista con ‘Lo que Faltaba’, Alejandro Pliscoff se refirió a esta polémica situación que gira en torno a su salida del Senapred en La Araucanía.

“mi posteo no fue el adecuado y lo reconocí desde el primer momento. Nunca pensé en las consecuencias de mis comentarios”. https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/wfP9PqyZhr

🎙️#LoQueFaltaba | Alejandro Pliscoff, exdirector del Senapred de La Araucanía:

“A mis hijos y a mi me han amenazado de muerte. No he hablado en contra de la comunidad Palestina, pero sí contra Hamás”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/ZhEM0YHlnF

— Radio Infinita (@InfinitaFM) April 1, 2025