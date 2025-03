CEO de Colbún asegura que seguirán insistiendo en proyecto en Paposo: “Chile requiere centrales hidroeléctricas de bombeo en el norte”

En Más Que Números conversamos con José Ignacio Escobar, CEO de Colbún, sobre la inauguración del Parque Eólico Horizonte, en Taltal, región de Antofagasta; la suspensión del Proyecto Central de Bombeo Paposo; la permisología; transición energética; y el masivo apagón registrado en nuestro país a fines de febrero.

Respecto de la inauguración del segundo parque eólico más grande de Sudamérica, Escobar destacó que “marca un ícono en el desarrollo energético del país, es el proyecto más grande en la historia de Chile de todas las tecnologías”.

Consultado por las voces que dicen que invertir en Chile está muy difícil por temas como la permisología, el CEO de Colbún señaló que “hemos visto efectivamente hartas voces que miran con escepticismo el desarrollo del país, que no hemos logrado despegar, etc. Yo creo que en el tema particular del sector eléctrico y energético en Chile, ha sido un emblema mundial de transición energética”.

Asimismo, el ingeniero civil destacó que “hemos crecido demasiado rápido (…) todavía estamos en una época de convergencia y asentamiento de la industria, con todos estos nuevos actores y tecnologías, y que también nos exigen repensar la regulación, porque la regulación no está pensada para un sistema con harta penetración de renovables”.

Consultado por la suspensión del Proyecto Central de Bombeo Paposo en Antofagasta, tras el rechazo del recurso de reposición por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, Escobar enfatizó en que “Chile requiere centrales hidroeléctricas de bombeo en el norte, nosotros vamos a seguir insistiendo”.

En cuanto al tema de la permisología, a propósito de los avances en el proyecto de permisos sectoriales, y cómo influye en los proyectos de inversión, el CEO de Colbún indicó que “el tema de la obtención de permisos -permisología está un poco manoseado- hay consenso de que es un problema grande. Que no se malentienda, el proyecto de ley de reforma del SEA y el proyecto de renovación de toda la institucionalidad de permisos, que no se entienda como una relajación de permisos ni reducir los estándares. Chile tiene muy buenos estándares ambientales en muchas materias y eso hay que mantenerlo e incluso mejorarlo”.

Dicho lo anterior, sostuvo que “lo que el mundo de los inversionistas estamos pidiendo y solicitando es que hoy en día la obtención de permisos es un laberinto, que en algunos casos no tiene fin (…) no puede ser que proyectos que avancen cuatro, cinco, seis, siete años, porque apareció una guía al año siete, que en una semana te pueda dar vuelta el permiso”.

Por último, sobre el masivo apagón registrado en Chile el pasado martes 25 de febrero y la responsabilidad del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), Escobar resaltó que “la hiperelectrificación de los consumos es un fenómeno tremendo (…) nos lleva a una discusión profunda y que nosotros en Colbún tratamos de acuñarla en lo que es la transición energética responsable”.

En ese sentido, manifestó que “este apagón, de alguna forma, nos demuestra la fragilidad de un sistema que no está pensado para el nivel de renovables que hoy día tenemos”. Por otro lado, indicó que “todas las empresas hemos colaborado con lo que nos exige la ley y ahora la SEC tiene que evaluar los informes y empezar a determinar responsables, no es competencia nuestra hacerlo”.