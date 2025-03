Hacienda dice que propuesta de Matthei para rebajar impuesto a las empresas a un 18 % “no es viable”

Conversamos en Más que Números con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, quién se refirió a la actualidad económica del país, cómo afecta el crimen organizado y el proyecto que proyecto que establece subsidio a la tasa de interés de hipotecarios .

🎙️#MásQueNúmeros | Heidi Berner, subsecretaria de Hacienda, y propuesta de Matthei de bajar la tasa de impuesto a las empresas al 18%:

“No solo basta con decir ‘propongo esto en diez años’ si no se dice cómo se financia (…) no me parece viable”.

