Líder de Wealth en Mercer Chile sostiene que la educación financiera “tiene que ser abordada desde los colegios”

Según el último estudio de Bienestar Financiero de Mercer, el 56% de los trabajadores dice que sus preocupaciones económicas afectan su rendimiento laboral y un 70% siente ansiedad al pensar en sus finanzas. Asimismo, el sondeo reveló que un 14% asegura que estas preocupaciones financieras les quitan el sueño.

En Más Que Números conversamos con Joaquín Ramírez, líder de Wealth en Mercer Chile, para analizar los resultados del Estudio Bienestar Financiero.

Marzo se vino encima y, con ello, gastos significativos (colegio, universidad, bencina, entre otros). “Es importante la planificación, cómo las personas se anticipan a estos gastos importantes y, para planificarse, es importante tener una educación financiera adecuada”, sostuvo Ramírez.

Tener las cuentas y tarjetas al día puede generar cierto estrés y frustración entre la población. Sobre este punto, el líder de Wealth en Mercer Chile indicó que “durante todo el año hay momentos que nos entregan cierto nivel de estrés, de hecho, el estudio que nosotros realizamos nos dice que 7 de cada 10 chilenos se sienten estresados por su situación financiera y cuando estamos enfrentados a situaciones como la de marzo, septiembre o diciembre estos niveles aumentan y terminan afectando el bienestar de las personas”.

Respecto de las maneras para enfrentar este mes de marzo, el experto apuntó a que “de pronto la gente acude a líneas de crédito, que no es la mejor forma porque tienen un costo mayor, o avances de la tarjeta, tampoco son recomendables, y ahí cómo ocupar estas herramientas que la gente puede tener disponible es súper importante”.

Sobre el lugar al cual las personas acuden para obtener mayor información y educarse en esta materia, Ramírez precisó que, según los resultados del estudio, “la mayoría de las personas no va a su propio banco a saber cómo funciona un AP o un depósito a plazo. Tú no vas a la institución financiera donde debieras pedir la información, uno va donde la familia, los amigos, buscas material online, sólo un tercio de las personas va a estas instituciones. Imagínate que de hecho al regulador, a la CMF, va sólo el 6% de las personas. ¿Dónde estamos buscando información? La verdad es que no en el lugar adecuado”.

Siguiendo con lo anterior, hizo referencia a los influencers o finfluencers, quienes educan a las personas en materia de finanzas por las redes sociales y entregan recomendaciones sobre, por ejemplo, dónde invertir. “El problema es que muchos de estos finfluencers venden productos o tienen conflictos de interés, por lo tanto, también las personas tienen que tener cuidado de a quién están escuchando y tratar de ir a buscar fuentes lo más imparcial posible”, resaltó.

En este contexto, Ramírez destacó que también “las empresas tienen un rol fundamental donde promover el bienestar financiero y no lo están haciendo. Sólo un 3% de las personas busca ayuda en el empleador para este tema”.

Ahora, consultado por cómo la situación financiera afecta física y psicológicamente a las personas, el líder de Wealth en Mercer Chile explicó que “sentirse estresado afecta el bienestar de las personas. Dentro del estudio vimos que 14% de las personas no puede conciliar bien el sueño porque está pensando en sus temas financieros”.

Para evitar caer en estafas o tomar malas decisiones financieras, el experto insistió en que la educación financiera “es una responsabilidad que tiene que ser abordada desde la base, desde los colegios”.