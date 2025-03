DF En Infinita | El político Paulmann: invirtió en tiempos de crisis y se hizo transversal

“Yo no soy político, todos saben que no soy de izquierda. Si soy de derecha, no sé, pero me gusta la economía abierta al mercado”, dijo en 2017 Horst Paulmann, quien falleció ayer.

Esa declaración de principios coincide con lo que fue su relación con el poder. Desde izquierda y derecha el fundador de Cencosud es concebido como un hombre pragmático para quien el color político pasaba a segundo plano: cualquiera que le diera espacio a sus proyectos tendría su apoyo.

Y pese a haberse desmarcado de la izquierda, fue con los gobiernos de la Concertación con los que tejió los lazos más estrechos.

Matías Baeza llegó a contar la historia de Horst Paulmann, sus vínculos con el poder político y la forma de hacer negocios que lo hizo una figura que trascendía los bandos.

Nota completa en DF.