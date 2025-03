Rodrigo Arellano (UDD) sobre cuarto y último año del presidente Boric: “Tiene poco más que mostrar”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), sobre el aniversario de los tres años del Gobierno del presidente Gabriel Boric, marcado, en su antesala, por las renuncias de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y del jefe de Asesores de La Moneda, Miguel Crispi. Asimismo, el académico analizó el panorama electoral de cara a los comicios de este año.

Respecto de las renuncias de Crispi y Fernández, el académico sostuvo que con ello “tiende a empañarse un poco este nuevo aniversario desde que asumió el presidente Boric hace tres años”. No obstante, aseguró que no es una sorpresa. “La ‘cabeza’ de Miguel Crispi no solamente era reclamada por la oposición, sino que también parte del oficialismo había, en varias oportunidades, indicado la inconveniencia de mantener como Asesor de La Moneda a Miguel Crispi dado todos los inconvenientes que había tenido”, señaló.

Consultado por este síndrome del “pato cojo” -que hace referencia a cuando un mandatario, mientras se acerca el término de su administración, pierde influencia y capacidad de acción- el vicedecano de la Facultad de Gobierno UDD abordó la salida de Carolina Tohá como ministra del Interior y la eventual renuncia de la titular del Trabajo, Jeannette Jara, para convertirse en la abanderada del Partido Comunista, resaltando que “va a ser muy decidor para el futuro que las dos ministras más importantes en la gestión del Presidente estén de alguna u otra forma fuera del Gobierno”.

En esa línea, expresó que “a mí no me gusta hablar del síndrome del ‘pato cojo’, pero sin duda sin las figuras fundamentales y en un año electoral donde probablemente el Congreso va a actuar en esa lógica, tiene poco más que mostrar el Presidente, salvo quizás algunos proyectos en temas de sistema político y alguna u otra ley más de carácter identitario”.

Entrando de lleno en la carrera presidencial, en particular, respecto de la candidata del PPD, Carolina Tohá, quien registró una subida importante en las últimas encuestas, Arellano afirmó que “era esperable (…) Tohá va a seguir creciendo a medida que avance la campaña presidencial y todo indica que debiese transformarse en una contendora que hay que estar observando”.

En el mismo sentido, consultado por la baja que experimentó la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, el académico manifestó que “hay una señal de preocupación, hay que ocuparse de esta campaña y yo he escuchado varias voces de la oposición que dicen que esto no es una carrera corrida y yo coincido con ellos”.