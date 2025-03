Gajardo responde a propuesta de Matthei sobre cárceles: “Ojalá el debate sea con altura de miras y no para la galería”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, sobre la expropiación de 116 hectáreas pertenecientes a la ex Colonia Dignidad -hoy conocida como Villa Baviera- en Parral, Región del Maule; el debate por la ampliación de la cárcel de Santiago y la propuesta de la candidata presidencial, Evelyn Matthei, de construir cárceles en el desierto de Chile; y el caso Cariola.

Consultado por la expropiación de los terrenos ubicados en Parral para transformados en sitios de memoria histórica y qué pasará con quienes viven y trabajan allí, el secretario de Estado explicó que “en nuestro país la expropiación tiene una reglamentación que es muy abundante y, entre otras cosas, se garantiza pagar el precio justo de lo valen esos terrenos. Entre otras consideraciones, se establece no solo lo que cuesta en términos concretos, sino que también las actividades que se desarrollan. Por eso se designa esta comisión técnica en la que trabajan peritos externos al Ministerio de Vivienda que son los que precisamente realizan estas evaluaciones”.

En esa línea, Gajardo insistió en que “es muy importante lo que se va a hacer acá porque se va a transformar un lugar -que ya es un monumento histórico para nuestro país- de libre acceso para todos los chilenos y chilenas. Que sepan lo que ocurrió en ese lugar, donde se cometieron delitos tan atroces, tan brutalmente graves, le hace bien a la memoria de nuestro país”.

Respecto de que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció que emprenderá acciones judiciales con el fin de frenar la ampliación del recinto penitenciario en la comuna, el ministro contó que “con el alcalde Desbordes yo me reuní una vez que él asumió, le contamos el proyecto de ampliación de Santiago 1, quedamos de trabajar en materia de la mitigación, lamentablemente él desistió de trabajar en esa materia y ha impulsado distintas acciones judiciales para tratar de evitar la ampliación”. En ese sentido, expresó que “nosotros hemos sido muy claros, este no es un anuncio improvisado, se vieron distintas opciones dentro de la región Metropolitana”.

Asimismo, el titular de Justicia analizó que actualmente en Chile “tenemos un problema estratégico a nivel nacional que no nos puede ocurrir lo que ha pasado en otros países de la región y, para que eso no ocurra, necesitamos un sistema penitenciario sin sobrepoblación (…) hemos aprobado leyes para eso, tenemos un plan de infraestructura penitenciaria con un financiamiento impresionante para aquello”.

Dicho lo anterior, destacó que “nosotros como Gobierno, al Gobierno que sea, del signo que sea, le vamos a entregar un sistema penitenciario mucho más preparado para enfrentar las dificultades que tienen los sistemas penitenciarios en la región y, por supuesto, en nuestro país”.

Sobre por qué cree que el alcalde Desbordes insiste en oponerse, Gajardo indicó que tiene que ver con que “las autoridades locales velan por los intereses de sus comunidades (…) tengo la obligación de velar por los intereses del país en su conjunto y no por los intereses particulares de algunas comunidades locales”.

Ahora, en cuanto a la propuesta de la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, de construir cárceles en el desierto, en el norte del país, la autoridad manifestó que “lo que yo he señalado es que, básicamente, uno entiende que en año electoral los distintos candidatos y candidatas hagan propuestas, pero creo que es muy importante que estas propuestas se basen en lo que ya se está realizando”. Además, enfatizó en que “el Gobierno responsablemente ha tomado un conjunto de acciones desde que asumimos como Gobierno para hacernos cargo del sistema penitenciario, por cierto, uno siempre está abierto a escuchar propuestas que nos permitan fortalecer aquello, pero no propuestas que desentiendan lo que se ha hecho (…) ojalá el debate en estas materia sea un debate con altura de miras y no para la galería”.

Pasando a otro tema, consultado por el encuentro que tuvo en 2023 con Emilio Yang -empresario chino que aparece mencionado en los chats de la diputada comunista Karol Cariola y la exalcaldesa de Irací Hassler, y en los cuales la parlamentaria le pedía a la jefa comunal ayudarlo por no haber pagado su patente de alcoholes- el ministro aclaró que la reunión a la que se hace referencia tiene que ver con un encuentro con una delegación oficial de China, en la que el empresario estuvo presente.

Ante la pregunta de si descarta o no la posibilidad de encontrar antecedentes que lo involucren en este caso, Gajardo afirmó que “lo descarto completamente. La única comunicación que he tenido con esta persona fue para eso”.

Por último, el secretario de Estado abordó el polémico allanamiento al domicilio de la presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola, mientras estaba en trabajo de parto -esto en el marco de la investigación de una de las aristas del caso Sierra Bella- el ministro sostuvo que “nos pareció que no fue la mejor oportunidad en este caso del procedimiento (…) lo que hemos reiterado es que las investigaciones tienen que ser objetivas, apegadas a derecho, oportunas, y eso es lo que esperamos se reitere no solo en este caso”.