Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva de Chile Mujeres: “Estamos moviendo la aguja y nada de lo que hemos hecho está siendo en vano”

Conversamos en Más Que Números con Fransica Jünemann, presidenta ejecutiva de ChileMujeres quién abordó los desafíos en el avance de las mujeres en los espacios de liderazgo empresarial en Chile en el contexto de la conmemoración del 8 de marzo.

Sobre el impacto que tiene la fecha a nivel social y político, Jünemann reconoció que es un día que le genera mucha emoción destacando lo que provoca a nivel comunicacional, “ninguna empresa se está quedando abajo, por lo menos aquellas que tienen mayor responsabilidad en el país, uno ve realmente una movilización y creo que estamos moviendo la aguja y nada de lo que hemos hecho está siendo en vano”.

Consultada respecto a las oportunidades y la brecha salarial como un tema de fondo en las demandas de las mujeres, la presidenta Ejecutiva de ChileMujeres dijo que “vivimos en un país donde menos de la mitad de las mujeres tiene un trabajo remunerado y en los quintiles de menores ingresos esto es especialmente dramático” agregando que “siguen siendo los mismos temas, son cambios que no son de un momento para otro”.

Jünemann señaló que según “el reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile , en promedio las empresas reconocen una brecha salarial de un 9%” , destacando que el “indicador que se va moviendo es el de mujeres en directorios, es el indicador que más se mueve en términos generales”.

“Uno ve que las empresas no quieren ser ´empresas cero´, no quieren ser empresas que no tienen mujeres en los directorios”, destacó.

Respecto a las principales barreras que hay para hacer frente a la inequidad existente en materia laboral y salarial para las mujeres, Jünemann fue enfática en señalar que la principal razón es “el cuidado de los niños y niñas, también el cuidado de personas mayores”, en esa línea destacó que según un estudio que realizó la fundación hay un “20% de mujeres que decidieron no tener hijos para poder promover su desarrollo profesional” agregó que “si sumamos a aquellas que quisieron tener menos hijos por esta razón llegamos a un 48%”.

¿Sirve que el gobierno se haya declarado feminista? Para Jünemann “una declaración no mueve la aguja y sobre todo cuando te defines, estableces tu identidad en base a un concepto es algo que te lleva a tener mucha responsabilidad”, en ese sentido destacó que “sí hubo una convicción de este gobierno por realmente alcanzar la igualdad entre hombre y mujeres, pero tuvo el golpe del caso Monsalve que es algo feroz para un gobierno que se declara feminista”.