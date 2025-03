Entrevistas Ministra Orellana responde a críticas de coordinadora 8M: “Hemos cumplido el programa, pero los cuestionamientos son parte de la necesaria tensión creativa” En la antesala de un nuevo 8M, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana reflexionó sobre las acciones que ha tomado el gobierno autodefinido como feminista del presidente Gabriel Boric. En ese sentido, asegura que incluso casos como el del exsubsecretario Monsalve no empañan los esfuerzos del Ejecutivo por mayor equidad: #QuéHayDeNuevo | Ministra de la Mujer, Antonia Orellana: “El feminismo y la equidad de género no son un relato, son datos”. 100.1 e https://t.co/51iLPRaNmM pic.twitter.com/Cc857VFVuO — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 7, 2025 A pesar de esto, el colectivo 8M dirigió críticas a La Moneda, acusando que sus promesas de campaña en cuanto a feminismo fueron diluidas en el tiempo. Ante esto, Orellana recibe el cuestionamiento y lo considera sano, pero apunta a que el programa sí se ha cumplido: #QuéHayDeNuevo | Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y críticas de la coordinadora 8M: “Hemos ido cumpliendo el programa, pero es necesaria la crítica, permite seguir avanzando”. 100.1 e https://t.co/51iLPRaNmM pic.twitter.com/GcMIcBmzEQ — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 7, 2025 La ministra apunta también a que el feminismo no es la caricatura que algunos han tratado de pintar: #QuéHayDeNuevo | Ministra de la Mujer, Antonia Orellana: “El feminismo no es un lifestyle o una chapita. Es una idea política que reivindica la igualdad”. 100.1 e https://t.co/51iLPRaNmM pic.twitter.com/TKYJINKWJS — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 7, 2025 Orellana aprovechó de referirse también al allanamiento al domicilio de la diputada Karol Cariola el mismo día que dio a luz. Si bien aseguró que el caso que tiene a Cariola bajo tela de juicio debe investigarse, cuestionó el timing del ministerio Público:

[{"id_post":107019,"post_title":"Ministra Orellana y pol\u00e9mica con Chomal\u00ed por aborto: “Nadie puede arrogarse la voz de todos los chilenos independiente del cargo”","post_link":"\/entrevistas\/2024\/12\/27\/ministra-orellana-y-polemica-con-chomali-por-aborto-nadie-puede-arrogarse-la-voz-de-todos-los-chilenos-independiente-del-cargo.html","post_date":"Dic 27 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/12\/Ministra-de-la-Mujer-Antonia-Orellana-459x306.png","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"},{"id_post":95704,"post_title":"Ministra Orellana y aborto en tres causales: “El problema no es que haya objetores de conciencia, la cuesti\u00f3n es que no pongamos en jaque la continuidad de la atenci\u00f3n”","post_link":"\/entrevistas\/2024\/06\/06\/ministra-orellana-aborto-tres-causales-objetores-conciencia-salud.html","post_date":"Jun 06 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/06\/Antonia-Orellana-e1649477973169-517x306.png","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"},{"id_post":93665,"post_title":"Ministra Orellana tras detenci\u00f3n de mujeres en protesta por Katty Hurtado: “Defender a Carabineros no quiere decir que no podamos manifestar preocupaci\u00f3n”","post_link":"\/entrevistas\/2024\/05\/08\/ministra-orellana-tras-detencion-de-mujeres-en-protesta-por-katty-hurtado-defender-a-carabineros-no-quiere-decir-que-no-podamos-manifestar-preocupacion.html","post_date":"May 08 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/05\/WhatsApp-Image-2024-05-08-at-15.18.34-509x306.jpeg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"}]