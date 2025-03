Por pago de bonos: Colegio de Profesores apunta “pretexto” de alcalde Desbordes y no descarta paralización

Los reclamos por la falta de pago de bonos a los profesores de Santiago siguen en aumento. El Colegio de Profesores ha reiterado sus advertencias sobre una posible paralización si el municipio no liquida la deuda. Por su parte, el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, sostuvo que no cuentan con los fondos necesarios para cumplir con la bonificación, aunque aclaró que esto no implica una reducción salarial, como ha señalado el presidente del gremio, Mario Aguilar.

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, sobre la vuelta a clases de este lunes 3 de marzo -donde más de tres millones de estudiantes comenzaron el año escolar- y respecto de los reclamos por el no pago de bonos a los profesores de Santiago.

Consultado por los desafíos para este año, a propósito del regreso a clases, Aguilar enfatizó que, desde el punto de vista pedagógico, “hay muchas situaciones que abordar y creo que la principal es poder recuperar la asistencia a clases”.

Por otro lado, desde el punto de vista gremial, el titular del Colegio de Profesores señaló que “tenemos varios temas pendientes que esperamos en este 2025 se puedan abordar e ir resolviendo, condiciones de trabajo, estamos muy preocupados con el tema de la educación pública, que no ha funcionado como ha sido la expectativa, este cambio de los municipios a los SLEP no ha dado todos los frutos que se prometían”.

Asimismo, el académico también apuntó que “lo que ocurre en los años electorales es que las cosas se polarizan y ojalá la educación pudiera salirse de esas trincheras, gobierno y oposición”.

Respecto del no pago de los bonos por parte del Municipio de Santiago, liderado por el alcalde Mario Desbordes, Aguilar expresó su preocupación y confesó que “pensaba que a estas alturas el municipio ya tendría una propuesta de solución al problema”. Además, aprovechó de desmentir al alcalde, argumentando que el municipio tiene pactado -desde hace décadas- unas asignaciones adicionales, que son parte del salario.

Ante este panorama no descartó la posibilidad de llevar a cabo un paro. “Eventualmente puede significar paralización, la Asamblea lo tiene que resolver”, indicó, aclarando que no es lo que quieren, sino que se busque una solución.

Sobre lo señalado por el jefe comunal, quien reiteró que no cuenta con los recursos en las cuentas municipales, enfatizando que “no tengo $8.000 millones para traspasar a Educación. Entonces, no es que yo no quiera pagar los bonos”, Aguilar hizo referencia a la administración de Felipe Alessandri, quien en una situación similar buscó soluciones, y agregó que “a ratos parece que es más bien un pretexto del alcalde (Desbordes).

“A mí también me pasa cuando postulo al cargo de Presidente del Colegio de Profesores que tengo que asumir las problemáticas que vengan heredadas”, resaltó.

Por último, el profesor espera que “ojalá en estas horas el Municipio de Santiago sí haga una propuesta”.